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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился ниже 74 рублей
Фото: pexels.com / Karolina Grabowska

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился ниже 74 рублей

Виктория Родимкина

Экономика

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 74 рублей впервые с 21 января. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 9 февраля.

Стоимость евро на торгах снижалась на 0,2 процента — до 89,4 рубля.

Индекс Московской биржи на открытии торгов поднялся выше 3450 пунктов. Индекс РТС на открытии торгов рос на 0,35 процента. Он составлял 1467,41 пункта.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что рубль установил относительно равновесное значение по отношению к доллару и евро.

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