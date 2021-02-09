Коронавирус за сутки выявили у 15 019 человек в России

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В России за минувшие сутки выявлено 15 019 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф во вторник, 9 февраля.

За последние 24 часа случаи инфекции были зафиксированы в 84 регионах страны. Из них 9,7 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в стране скончались от коронавируса 530 человек, вылечились от COVID-19 21 795 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев инфекции выявили за сутки в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В России за все время пандемии было зафиксировано 3 998 216 случаев коронавируса. Скончались 77 598 пациентов, вылечилось 3 493 886 человек.

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