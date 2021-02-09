За сутки в столице выявили 1584 случая COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки коронавирус выявили у 1584 человек. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Москва лидирует по числу заболевших среди регионов страны. Второе место по количеству заболевших в списке занимает Санкт-Петербург, третье — Подмосковье.

Уточняется, что за последние 24 часа в России выявили 15 019 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Не имели клинических проявлений болезни 9,7 процента случаев. За сутки в стране скончались 530 пациентов с COVID-19, 21 795 человек вылечились.

Ранее сообщалось, что врач и телеведущий Евгений Комаровский оценил шанс повторно заболеть коронавирусом.

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