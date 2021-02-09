Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро вводится в график

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Спартак Карта всех событий

Движение на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена восстановлено. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что в настоящее время движение поездов вводится в график.

Ранее движение составов отсутствовало на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена от станции «Спартак» до станции «Беговая» из-за человека на пути.

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