Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро вводится в график
Россия, Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Спартак Карта всех событий
Движение на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена восстановлено. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Отмечается, что в настоящее время движение поездов вводится в график.
Ранее движение составов отсутствовало на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена от станции «Спартак» до станции «Беговая» из-за человека на пути.
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