Высокоточный экспресс-тест на COVID-19 создали в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Роспотребнадзоре разработали новый тест для быстрого выявления нуклеиновых кислот возбудителя новой коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

Разработкой экспресс-теста занимался Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора. Методика основана на технологии петлевой изотермической амплификации, которая происходит при постоянной температуре без смены температурных циклов.

Новый тест позволяет ускорить и упростить выявление ДНК или РНК возбудителя в клиническом материале: время тестирования составит от одного до полутора часов в зависимости от образца. Для сравнения: ПЦР-диагностика требует четырех–пяти часов.

Новый тест полностью адаптирован для использования на базе существующей в стране инфраструктуры лабораторной диагностики, а компоненты для него выпускает ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Это позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа, контролировать производство и сделать само тестирование доступным для населения страны.

Благодаря новому тесту можно идентифицировать носителей вируса COVID-19 на ранней стадии, оперативно ограничить социальные контакты и усилить врачебный контроль. Диагностический набор успешно прошел испытания в других институтах и соответствует всем современным европейским требованиям, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выполнили более 104 миллионов лабораторных исследований на COVID-19.

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