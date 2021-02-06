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Более 104 миллионов тестов на коронавирус провели в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 104 миллионов тестов на коронавирус провели в России

Ростислав Зубков

Здоровье

В России за минувшие сутки провели еще 404 тысячи тестов на COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 6 февраля.

По данным портала, с начала пандемии в РФ выполнили более 104 миллионов лабораторных исследований на ковид.

При это 626 795 человек остаются под наблюдением врачей из-за подозрения на наличие инфекции.

Ранее прибывающих в Россию на поезде обязали предоставлять справку об отсутствии COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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