Более 104 миллионов тестов на коронавирус провели в России
В России за минувшие сутки провели еще 404 тысячи тестов на COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 6 февраля.
По данным портала, с начала пандемии в РФ выполнили более 104 миллионов лабораторных исследований на ковид.
При это 626 795 человек остаются под наблюдением врачей из-за подозрения на наличие инфекции.
Ранее прибывающих в Россию на поезде обязали предоставлять справку об отсутствии COVID-19.
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