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Мемориальные доски пяти Героям Советского Союза установят в Москве
Фото: Светлана Колоскова

Мемориальные доски пяти Героям Советского Союза установят в Москве

Анастасия Чанцева

Город
Новопесчанная дом 19 корпус 3Карта всех событий

В этом году в Москве появятся мемориальные доски в честь Героев Советского Союза — летчиков, военачальников, участников Великой Отечественной войны.

— Мемориальные доски появятся на фасадах домов, где они жили или работали. Это добрая традиция. Ежегодно в Москве устанавливается пять–семь мемориальных досок в честь героев нашей страны. В церемонии открытия участвуют представители ветеранских организаций, военных учебных заведений, жители города, — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Мемориальную доску дважды Герою Советского Союза генерал-майору авиации Николаю Челнокову установят по адресу улица Новопесчаная, дом 19, корпус 3.

На фасаде дома 7 на улице Маши Порываевой появится мемориальная доска дважды Герою Советского Союза генерал-майору авиации и летчику-космонавту Алексею Леонову.

Мемориальная доска на доме 31/13 в переулке Сивцев Вражек будет установлена в память о Герое Советского Союза адмирале флота Владимире Касатонове.

Увековечит память Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Ивана Злыденного мемориальная доска на фасаде дома 90 на Ленинском проспекте.

На улице Маршала Бирюзова, дом 8, корпус 1, откроют мемориальную доску в честь Героя Советского Союза гвардии капитана Федора Акулишнина.

— Память об этих летчиках, военачальниках и участниках Великой Отечественной войны, а также их подвигах будет увековечена для будущих поколений, — добавил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Также в этом году в Москве планируют установить мемориальные доски народному артисту СССР Юрию Никулину (улица Большая Бронная, дом 2/6), советскому композитору Аркадию Островскому (Газетный переулок, дом 13/15), министру газовой промышленности СССР Василию Динкову (улица Спиридоновка, дом 21).

Всего с 2011 года по 2020 год на фасадах московских домов появилось 214 мемориальных досок.

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Мемориальная доскаПодвиг героевНаталья Сергунина
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