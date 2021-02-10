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Движение на участке Рублевского шоссе перекрыли из-за дорожных работ
Ремонт дороги / Фото: Анна Быкова

Движение на участке Рублевского шоссе перекрыли из-за дорожных работ

Анастасия Колоскова

Транспорт

Участок от дома номер 1 по Рублевскому шоссе до пересечения с Кутузовским проспектом будет перекрыт для движения в связи с проведением строительных работ по реконструкции дороги. Об этом сообщили в информационном центре Транспортного комплекса Москвы.

Уточняется, что ограничения будут действовать с 15 февраля до 31 августа 2022 года круглосуточно.

Движение на участке Рублевского шоссе перекрыли из-за дорожных работФото: Департамент транспорта Москвы

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