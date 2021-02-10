Еще 3633 человека вылечились от коронавируса в Москве за сутки
В столице за минувшие сутки от коронавируса вылечились еще 3633 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице в среду, 10 февраля.
Таким образом, в городе число вылечившихся от инфекции увеличилось до 858 358.
Ранее стало известно, что в Москве выявили 1441 случай коронавируса за последние 24 часа. Всего в столице зафиксировали 948 477 случаев инфекции.
Telegram-канал оперштаба сообщил, что за сутки госпитализировали 782 человека с коронавирусом, скончалось 68 пациентов.
Ранее сообщалось, что число зафиксированных случаев коронавируса в России превысило четыре миллиона.
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