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Пункт вакцинации от коронавируса открылся в аэропорту Домодедово
Фото: Пресс-служба Домодедово

Пункт вакцинации от коронавируса открылся в аэропорту Домодедово

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

В пассажирском терминале аэропорта Домодедово начал работать пункт вакцинации от COVID-19. Получить бесплатную прививку смогут гости аэровокзала старше 18 лет. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что пункт расположен на втором этаже в зоне прилета внутренних воздушных линий. Получить вакцину в нем можно по будням с 9:00 до 16:00. Для этого не необходимости в предварительной записи. Гражданам России потребуются паспорт, полис и СНИЛС, а для иностранным гражданам с видом на жительство — полис и СНИЛС.

Помимо этого, в аэровокзале можно сделать экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, а также сдать ПЦР-мазок на возбудитель инфекции COVID-19 и провести анализ на антитела.

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