«Принимайте себя»: Виктория Боня рассказала о проработке внутренних страхов

Фото: Предоставлено пресс-службой Виктории Бони

Российская телеведущая и модель Виктория Боня поделилась со своими подписчиками мнением, как стоит прорабатывать внутренние страхи и почему важно принимать себя таким, какой ты есть.

— Принимайте себя. Не бойтесь! В каждом из нас есть свои страхи — ежедневные и более глобальные, с которыми мы живем годами, а иногда и десятилетиями, — написала телеведущая.

По словам Бони, стоит прорабатывать свои собственные страхи для того, чтобы выйти на новый уровень жизненного развития. Модель считает, что необходимо иметь решительность, чтобы жить жизнью, о которой вы мечтали.

— Всегда задавайте себе важные вопросы. Почему я не делаю чего-то? Может быть, во мне есть страх неудачи? Или почему я так или иначе поступаю с кем-то? Может быть, во мне есть страх остаться самому? — рассказала Виктория в своем Instagram-аккаунте.

Телеведущая уверена, что настоящая жизнь начнется после того, как вы отпустите все сомнения и примите себя такими, какие вы есть.

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