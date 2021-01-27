«Судимость не красит»: психолог объяснила, почему Боня ворует халаты из отелей

Фото: Предоставлено пресс-службой Виктории Бони

Многие знаменитости страдают клептоманией, именно поэтому некоторые из них идут на воровство. Такое мнение высказала психолог Юлиана Иванова, комментируя поступок телеведущей Виктории Бони, которая призналась своим поклонникам в Instagram о том, что любит «похищать» из гостиниц халаты.

По словам психолога, клептоманические импульсы у звезд бывают очень часто, и связаны они с желанием получить острые ощущения.

— Очень много случаев было зафиксировано, когда очень богатые и знаменитые звезды воровали абсолютно мелкие безделушки и их на этом даже ловили, — сказала Иванова.

Такие поступки не связаны с отсутствием денег, пояснила психолог. Звезды, по ее словам, хотят «поймать кайф» от запрещенного действия, это их будоражит.

Собеседница «ВМ» отметила, что немало клептоманов среди зарубежных знаменитостей:

Фото: Из Instagram Виктории Бони

— Например, звезда телесаги «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер любила забирать с собой наряды своей героини из сериала. Что интересно, костюмеры и съемочная группа об этом знали, но актриса отказалась признавать этот факт и не вернула ни одной похищенной вещи.

Подобные грешки были замечены за гламурной звездой Пэрис Хилтон, которая любила забирать драгоценности после съемок очередного проекта, напомнила Иванова. В этот список специалист включила также актрису Вайнону Райдер, которую не раз охрана ловила за руку, когда она выносила из магазинов одежду или продукты.

Не гнушались промышлять воровством и отечественные знаменитости, заметила психолог.

— Например, известный по фильмам «Белое солнце пустыни» Николай Годовиков (Петруха) тоже любил воровать. Страсть к чужому у артиста была с детства, и даже когда он стал знаменитым, не смог справиться с этим желанием. Собственно говоря, как и актер, Владимир Долинский, знаменитый по фильмам «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо» и другим. Даже будучи в сознательном возрасте артист любит забирать небольшие предметы в качестве «сувенира» на память, — сказала Иванова.

Эксперт отметила, что клептомания — это психологическое расстройство, которое поддается лечению:

Видео: Telegram-канал «НеМалахов»

— Это нужно лечить, и чем раньше, тем лучше. Вы избежите наказания один–два раза, а на третий раз вас могут привлечь к ответственности. А судимость еще никому жизнь не скрашивала и богаче никого не делала. Артистам, конечно, многое сходит с рук. Но поступок Бони, когда она мало того что украла, так еще и открыто говорит об этом, чести ей не делает. Это глупость и призыв к хулиганству. Странно, что правоохранители и представители отеля не отреагировали на ее поступок.

Эксперт порекомендовала не повторять действия теледивы, а при подобном недуге обращаться к специалисту.

Ранее сообщалось, что российский блогер и телеведущая Виктория Боня записала видео в сторис, показав подписчикам халаты, которые ворует из гостиниц.

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