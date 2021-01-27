«Судимость не красит»: психолог объяснила, почему Боня ворует халаты из отелей
Многие знаменитости страдают клептоманией, именно поэтому некоторые из них идут на воровство. Такое мнение высказала психолог Юлиана Иванова, комментируя поступок телеведущей Виктории Бони, которая призналась своим поклонникам в Instagram о том, что любит «похищать» из гостиниц халаты.
По словам психолога, клептоманические импульсы у звезд бывают очень часто, и связаны они с желанием получить острые ощущения.
— Очень много случаев было зафиксировано, когда очень богатые и знаменитые звезды воровали абсолютно мелкие безделушки и их на этом даже ловили, — сказала Иванова.
Такие поступки не связаны с отсутствием денег, пояснила психолог. Звезды, по ее словам, хотят «поймать кайф» от запрещенного действия, это их будоражит.
Собеседница «ВМ» отметила, что немало клептоманов среди зарубежных знаменитостей:
— Например, звезда телесаги «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер любила забирать с собой наряды своей героини из сериала. Что интересно, костюмеры и съемочная группа об этом знали, но актриса отказалась признавать этот факт и не вернула ни одной похищенной вещи.
Подобные грешки были замечены за гламурной звездой Пэрис Хилтон, которая любила забирать драгоценности после съемок очередного проекта, напомнила Иванова. В этот список специалист включила также актрису Вайнону Райдер, которую не раз охрана ловила за руку, когда она выносила из магазинов одежду или продукты.
Не гнушались промышлять воровством и отечественные знаменитости, заметила психолог.
— Например, известный по фильмам «Белое солнце пустыни» Николай Годовиков (Петруха) тоже любил воровать. Страсть к чужому у артиста была с детства, и даже когда он стал знаменитым, не смог справиться с этим желанием. Собственно говоря, как и актер, Владимир Долинский, знаменитый по фильмам «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо» и другим. Даже будучи в сознательном возрасте артист любит забирать небольшие предметы в качестве «сувенира» на память, — сказала Иванова.
Эксперт отметила, что клептомания — это психологическое расстройство, которое поддается лечению:
— Это нужно лечить, и чем раньше, тем лучше. Вы избежите наказания один–два раза, а на третий раз вас могут привлечь к ответственности. А судимость еще никому жизнь не скрашивала и богаче никого не делала. Артистам, конечно, многое сходит с рук. Но поступок Бони, когда она мало того что украла, так еще и открыто говорит об этом, чести ей не делает. Это глупость и призыв к хулиганству. Странно, что правоохранители и представители отеля не отреагировали на ее поступок.
Эксперт порекомендовала не повторять действия теледивы, а при подобном недуге обращаться к специалисту.
Ранее сообщалось, что российский блогер и телеведущая Виктория Боня записала видео в сторис, показав подписчикам халаты, которые ворует из гостиниц.
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