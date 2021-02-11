Юрист напомнил о возможности для малоимущих россиян получить выплату

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин напомнил россиянам о возможности получить выплату раз в год. Речь идет о единовременной помощи малоимущим, которая предусмотрена федеральным законом.

Специалист рассказал, что получить данную выплату может только гражданин, который соответствует указанным в законе требованиям. Такими могут быть малоимущие семьи, одинокие малоимущие россияне и другие категории граждан, которые имеют доход ниже суммы прожиточного минимума, установленного в субъекте.

Юрист отметил, что размер выплаты в каждом регионе разный. Сумма рассчитывается с учетом условий проживания, величины прожиточного минимума, средней зарплаты и других факторов.

Так, в Московской области такая выплата не превышает шести тысяч рублей на одного члена семьи в год. А жители Ямало-Ненецкого автономного округа могут получить 50 тысяч рублей, передает агентство «Прайм».

Редин добавил, что в регионах могут быть дополнительные условия для получения единовременной помощи или же дополнительные основания для отказа в ее предоставлении.

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова указала на возможность получения дополнительных выплат малоимущим, о которой сказано в Постановлении правительства от 19 августа 2020 года. Оно расширяет возможности использования средств по социальному контракту. Их можно потратить на приобретение одежды, обуви и школьных принадлежностей. Также желающие открыть свой бизнес могут купить расходные материалы и частично возместить стоимость аренды.

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