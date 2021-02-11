Сотрудники МЧС предупредили москвичей о предстоящей метели и сильном ветре

Фото: Петр Болховитинов, «Вечерняя Москва»

Снегопад, метель и сильный ветер ожидаются в Москве в пятницу, 12 февраля, и в субботу, 13 февраля. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по столице в четверг, 11 февраля.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 00:00 12 февраля и ночью 13 февраля в Москве ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15–20 метров в секунду. На дорогах снежные заносы, накаты, — говорится в сообщении.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явленияхhttps://t.co/IEsqqIry51 pic.twitter.com/Hk45oSaIY8 — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) February 10, 2021

В пресс-службе пояснили, что, находясь на улице во время непогоды, следует обходить рекламные щиты. Автомобили лучше не оставлять около деревьев и шатких конструкций. Кроме того, водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, сообщает МЧС в Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось, что снежный апокалипсис придет в Москву в конце недели. Синоптики предупредили, что снег в столице будет идти на протяжении 36 часов, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, а видимость ухудшится до 500 метров и менее.

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