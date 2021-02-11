В Москве выявили 2040 новых случаев коронавируса за сутки

/ Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

За последние 24 часа в столице выявили 2040 случаев коронавируса. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что общее число заболевших увеличилось до 950 517.

В России за минувшие сутки выявлено 15 038 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 553 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровел 21 961 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как внедрение цифровых технологий позволило организовать помощь жителям столицы в период пандемии.

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