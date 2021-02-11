Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Москве выявили 2040 новых случаев коронавируса за сутки
/ Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

В Москве выявили 2040 новых случаев коронавируса за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

За последние 24 часа в столице выявили 2040 случаев коронавируса. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что общее число заболевших увеличилось до 950 517.

В России за минувшие сутки выявлено 15 038 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 553 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровел 21 961 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как внедрение цифровых технологий позволило организовать помощь жителям столицы в период пандемии.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Около 4,7 тысячи коек для пациентов с коронавирусом вернут к плановой работе в Москве

Москвакоронавирусданные по коронавирусу
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

По полтора миллиона на брата: за что Ефремов мстит Пашаеву

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Поставьте на место Железного Феликса

Александр Никонов
Александр Никонов

Нельзя возвращать Дзержинского на Лубянку

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Олимпиаде: когда пройдут два года унижений

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Все мнения
О проекте