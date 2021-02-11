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Дефицита не будет: эксперт прокомментировал ситуацию с поставками бананов
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Дефицита не будет: эксперт прокомментировал ситуацию с поставками бананов

Елена Фролова

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Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко в эфире НСН прокомментировал информацию о проблемах с поставками бананов на территорию России.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у российских торговых сетей возникли проблемы при закупке этих фруктов. Это связывают с неурожаем в Эквадоре и неспособностью импортеров обеспечить нужные объемы.

— В целом можно назвать несколько причин. Например, нестабильную валютную ситуацию. Также экономика Эквадора была в состоянии локдауна, а бананы требуют обработки плантаций и всего остального. Это главные причины, — отметил Дмитрий Потапенко.

При этом, по его мнению, дефицита продуктов питания не стоит ожидать.

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