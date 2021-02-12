Минкульт Украины запретил въезд еще семи российским артистам

Роман Курцын и Евгения Лапова снялись в фильме «Крым» / Фото: фильм «Крым» (2017)

Министерство культуры и информационной политики Украины запретило въезд на территорию государства еще семи российским артистам. Соответствующие указы и обновленный список опубликованы на сайте министерства.

В черный список попали пять музыкантов из «Хора Турецкого» и два актера, которые снялись в картине «Крым»: Роман Курцын и Евгения Лапова.

Артисты пока не комментировали решение Минкульта Украины. По состоянию на 11 февраля в списке украинского министерства находится 171 российский деятель культуры и искусства.

Черный список российских деятелей культуры создали на Украине в 2015 году. В нем оказались, например, Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Олег Газманов,Валерия и Юлия Чичерина. Также украинское правительство запретило показ российских фильмов с «милитаристскими» мотивами, которые сняты после 1991 года, а также сериалов, созданных после 2014 года.

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