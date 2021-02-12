За сутки в России выявили 15 089 новых случаев коронавируса

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Коронавирус обнаружили у 15 089 человек в России за минувшие сутки. Об этом оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил в пятницу, 12 февраля.

Среди регионов лидерами по числу новых случаев оказались Москва (2139), Санкт-Петербург (1134) и Подмосковье (842).

Фото: Стопкоронавирус.рф

При этом 507 человек с COVID-19 скончались за последние 24 часа. Еще 20 720 пациентов вылечились.

Всего с начала пандемии в РФ выявили 4 042 837 случаев коронавирусной инфекции. При этом 3 559 142 человека переболели и выздоровели, 79 194 — умерли.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее в ВОЗ оценили необходимость носить перчатки на фоне пандемии.

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