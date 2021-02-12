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Ряд коронавирусных ограничений смягчили в Петербурге с 12 февраля
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ряд коронавирусных ограничений смягчили в Петербурге с 12 февраля

Елена Фролова

Общество

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление, касающееся ограничений в связи с пандемией. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В частности, с 12 февраля в силу вступили смягчения COVID-ограничений. Например, в торговых центрах Северной столицы открылись для посетителей фуд-корты и фуд-плейсы. Однако за столиками не должно сидеть больше 50 процентов людей от общей вместимости. Также разрешены спортивные и физкультурные мероприятия. Стадионы можно заполнить зрителями на 75 процентов, но их количество не должно превышать 25 тысяч человек.

Разрешается посещать досуговые заведения, кроме ночных клубов и дискотек. Внутри развлекательных центров заработали аттракционы и игровые комнаты. Их заполняемость должна быть не больше 50 процентов. На регистрацию брака разрешено пускать не более 30 человек. Также можно посещать открытые ледовые катки, кино, театры, музеи и выставки, где должен быть соблюден свой предел вместимости.

Тем не менее многие правила еще сохраняют свою силу. Например, нельзя снимать средства индивидуальной защиты в общественных местах. Пожилым людям не разрешили нарушать режим самоизоляции. Также запрещено продавать билеты без указания мест. Нельзя проводить массовые мероприятия численностью более 50 человек. Помимо этого, до 15 мая сохранен запрет на организацию детских групп в кино и цирки.

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