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Сретенские морозы придут в Москву на следующей неделе
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Сретенские морозы придут в Москву на следующей неделе

Анастасия Волоснова

Город

На следующей неделе в Москву придут сретенские морозы. Ночная температура может опуститься до минус 27 градусов. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, осадки на следующей неделе не ожидаются, на улице будет переменная облачность. Определять температуру воздуха и приносить морозы будет циклон, добавила синоптик.

— Ветер начнет стихать, а мороз будет усиливаться. Мы ждем, что в ночь на 15-е число в Москве будет порядка 18–20 градусов мороза, по области — до 23 градусов мороза, дневная температура — минус 14–16 градусов, — объяснила Позднякова.

Специалист уточнила, что столбики термометра начнут понижаться 16 и 17 февраля. В столичный регион придет отрицательная аномалия температуры, которая может сохраниться на весь зимний период.

— В ночные часы это будет порядка 22–27 градусов мороза, в Москве — 24 градуса, дневная температура будет порядка 18–19 градусов. То есть температура воздуха будет существенно ниже климатической нормы градусов на 14, — отметила синоптик.

Ранее на станции ВДНХ было зафиксировано минус 24 градуса, что стало экстремально низкой температурой воздуха в столице. Позднякова пояснила, что идущий в Москву циклон может побить данный рекорд.

Морозы в середине февраля называются сретенскими из-за одноименного православного праздника. В понедельник, 15 февраля, верующие отмечают Сретение Господне, сообщает РИА Новости.

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