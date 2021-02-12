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Алису Фрейндлих выписали из больницы
Фото: Любимов Андрей / АГН «Москва»

Алису Фрейндлих выписали из больницы

Никита Абрамов

Звезды

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих выписали из больницы. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщила директор Большого драматического театра имени Товстоногова Татьяна Архипова.

Фрейндлих госпитализировали в конце декабря с коронавирусом. В момент госпитализации у актрисы выявили поражение 36 процентов легких, а ее состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

— Алису Бруновну сегодня выписали из Клинической больницы № 122 имени Соколова ФМБА, где она проходила курс лечения и реабилитации, — цитирует Архипову ТАСС.

На данный момент Фрейндлих находится дома.

Как сообщает РИА Новости, актриса находится под наблюдением специалистов СЗОНКЦ имени Л. Г. Соколова ФМБА России.

Напомним, Алису Фрейндлих госпитализировали 25 декабря в Больницу № 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге. Ей поставили диагноз «коронавирус». Весь месяц артистка находилась в реанимационной палате, где получала кислородную поддержку. В обычную палату ее перевели 26 января.

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