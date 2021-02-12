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Режиссер Эмир Кустурица привился вакциной «Спутник V»
Эмир Кустурица / Фото: Первый канал

Режиссер Эмир Кустурица привился вакциной «Спутник V»

Юлия Ямпольская

Здоровье

Знаменитый сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица привился российской вакциной «Спутник V». Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает Пятый канал.

По его словам, 80 процентов жителей Сербии доверяют именно этому препарату. Режиссер отметил, что чувствует себя хорошо и уже ждет следующую дозу вакцины, которую получит через неделю.

Ранее в РФПИ сообщили, что российская вакцина «Спутник V» занимает третье место в списке препаратов против коронавируса по числу одобрений разными странами мира.

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вакцинакоронавирус«Спутник V»
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