В Госдуме прокомментировали заявление о планах по запуску «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Планы по введению газопровода «Северный поток — 2» в эксплуатацию прокомментировал заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских. Об этом сообщает RT.

— Я думаю, это совершенно реально. Хочется верить, что так и будет. То, что заявляет Газпром совместно с другими акционерами о сроках достройки газопровода, мне кажется вполне возможной задачей, — отметил Игорь Ананских.

Депутат также напомнил, что большая часть «Северного потока — 2» уже готова.

— Осталось достроить буквально немного, фактически только участок в территориальных водах Дании, — добавил парламентарий.

Ранее стало известно, что замглавы департамента импортозамещения технологий Газпрома Владимир Вавилов заявил о готовности компании запустить газопровод уже в текущем году.

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