Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Госдуме прокомментировали заявление о планах по запуску «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

В Госдуме прокомментировали заявление о планах по запуску «Северного потока — 2»

Елена Фролова

Внешняя политика

Планы по введению газопровода «Северный поток — 2» в эксплуатацию прокомментировал заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских. Об этом сообщает RT.

— Я думаю, это совершенно реально. Хочется верить, что так и будет. То, что заявляет Газпром совместно с другими акционерами о сроках достройки газопровода, мне кажется вполне возможной задачей, — отметил Игорь Ананских.

Депутат также напомнил, что большая часть «Северного потока — 2» уже готова.

— Осталось достроить буквально немного, фактически только участок в территориальных водах Дании, — добавил парламентарий.

Ранее стало известно, что замглавы департамента импортозамещения технологий Газпрома Владимир Вавилов заявил о готовности компании запустить газопровод уже в текущем году.

Читайте также: СМИ сообщили, когда возобновятся работы по строительству «Северного потока — 2»

ввод в эксплуатациюСеверный поток — 2газопровод
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва кабацкая: не требуйте долива после отстоя

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Что общего у Уинстона Черчилля с Гарри Поттером

Все мнения
О проекте