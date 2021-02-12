Более 40 авиарейсов задержали в московских аэропортах из-за метели

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В столичных аэропортах задержали более 40 рейсов и отменили 10 рейсов из-за сильного снегопада. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что десять рейсов были задержаны в Шереметьеве. Во Внукове отменили два рейса и 19 задержали, а в Домодедове отменили четыре рейса и задержали еще 15. Еще четыре рейса отменили в Жуковском аэропорту.

Согласно прогнозам синоптиков, снегопад продлится в столице до 13–14 февраля. За три дня в Москве может выпасть от 25 до 30 миллиметров осадков. Ранее сообщалось, что к середине пятницы, 12 февраля, сугробы в городе выросли на 10 сантиметров.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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