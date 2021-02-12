Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 40 авиарейсов задержали в московских аэропортах из-за метели
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 40 авиарейсов задержали в московских аэропортах из-за метели

Анастасия Волоснова

Город

В столичных аэропортах задержали более 40 рейсов и отменили 10 рейсов из-за сильного снегопада. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что десять рейсов были задержаны в Шереметьеве. Во Внукове отменили два рейса и 19 задержали, а в Домодедове отменили четыре рейса и задержали еще 15. Еще четыре рейса отменили в Жуковском аэропорту.

Согласно прогнозам синоптиков, снегопад продлится в столице до 13–14 февраля. За три дня в Москве может выпасть от 25 до 30 миллиметров осадков. Ранее сообщалось, что к середине пятницы, 12 февраля, сугробы в городе выросли на 10 сантиметров.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Читайте также: Столичные аэропорты готовы к работе в условиях непогоды

самолетзадержка рейсовснегопад
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Владимир Григорьев
Владимир Григорьев

Выход из кризиса будет плавным

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва кабацкая: не требуйте долива после отстоя

Все мнения
О проекте