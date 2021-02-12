Движение по ТТК в районе Новорижской эстакады осложнено из-за снегопада
Россия, Москва, Новорижская эстакада Карта всех событий
Третье транспортное кольцо перекрыли в районе Новорижской эстакады. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
Уточняется, что на участке дороги из-за снега буксуют фуры. Движение по ТТК ограничено, уточнили в пресс-службе.
Ранее столичным водителям рекомендовали пользоваться общественным транспортом вместо личных автомобилей из-за сильной метели, которая продлится в Москве до 13–14 февраля.
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