Движение по ТТК в районе Новорижской эстакады осложнено из-за снегопада

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Новорижская эстакада Карта всех событий

Третье транспортное кольцо перекрыли в районе Новорижской эстакады. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Уточняется, что на участке дороги из-за снега буксуют фуры. Движение по ТТК ограничено, уточнили в пресс-службе.

Ранее столичным водителям рекомендовали пользоваться общественным транспортом вместо личных автомобилей из-за сильной метели, которая продлится в Москве до 13–14 февраля.

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