Анна Кузнецова проконтролирует жизнеустройство детей, оставленных матерью на морозе

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова лично проконтролирует вопрос жизнеустройства троих детей, оставленных матерью на морозе.

— Для помощи детям выделили волонтеров и психологов, которые будут их сопровождать. Вопрос дальнейшего жизнеустройства детей уполномоченный взяла под личный контроль, — рассказали в пресс-службе омбудсмена.

На данный момент Кузнецова находится на связи с родственниками детей. По ее словам, состояние младшей девочки хорошее. Средний брат чувствует себя немного хуже, однако прогнозы положительные. Старшему брату досталось больше всех — ему предстоит серьезное лечение ног, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о матери, которая попыталась убить троих своих детей. Она раздела их догола и оставила в лесу на 15-градусном морозе. По словам руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой, дети были госпитализированы с различными степенями обморожения. Мать детей также была госпитализирована, ее психическое здоровье проверят на наличие отклонений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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