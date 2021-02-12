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Анна Кузнецова проконтролирует жизнеустройство детей, оставленных матерью на морозе
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Анна Кузнецова проконтролирует жизнеустройство детей, оставленных матерью на морозе

Никита Абрамов

Происшествия

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова лично проконтролирует вопрос жизнеустройства троих детей, оставленных матерью на морозе.

— Для помощи детям выделили волонтеров и психологов, которые будут их сопровождать. Вопрос дальнейшего жизнеустройства детей уполномоченный взяла под личный контроль, — рассказали в пресс-службе омбудсмена.

На данный момент Кузнецова находится на связи с родственниками детей. По ее словам, состояние младшей девочки хорошее. Средний брат чувствует себя немного хуже, однако прогнозы положительные. Старшему брату досталось больше всех — ему предстоит серьезное лечение ног, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о матери, которая попыталась убить троих своих детей. Она раздела их догола и оставила в лесу на 15-градусном морозе. По словам руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой, дети были госпитализированы с различными степенями обморожения. Мать детей также была госпитализирована, ее психическое здоровье проверят на наличие отклонений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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