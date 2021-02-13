Врач развеяла миф о депрессии и вакцинации от коронавируса

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Наличие депрессии не является медицинским противопоказанием для прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 13 февраля, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Как уточнила биолог, это в равной степени относится к другим психологическим и психическим расстройствам, требующим медикаментозной коррекции.

Баранова пояснила, что прием таблеток для корректировки психического состояния и прививка влияют на совершенно разные процессы в организме, поэтому при наличии психиатрического заболевания прививку делать можно и нужно.

Более того, подчеркнула эксперт, люди со сниженным интеллектом, например, из-за болезни Альцгеймера и других типов старческих деменций, больше других рискуют заразиться COVID-19, поскольку они менее склонны к соблюдению профилактических мер.

— Для этой группы людей прививки нужны даже больше, чем основному населению, — цитирует Баранову РИА Новости.

Ранее врач назвала лучший способ профилактики коронавируса у пожилых людей.

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