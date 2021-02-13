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Косметолог ответила на вопрос о пользе патчей для кожи вокруг глаз
Фото: pexels.com

Косметолог ответила на вопрос о пользе патчей для кожи вокруг глаз

Виктория Родимкина

Здоровье

Косметолог Екатерина Морозова рассказала, что патчи для кожи лица приносят вполне ощутимый эффект. Их используют для кожи вокруг глаз.

По словам врача, они на самом деле приносят пользу, так как в периорбитальной зоне часто «накапливаются» стресс, усталость и недосып, что отражается в виде темных кругов. А патчи идеально помогают бороться с этой проблемой.

— Там очень тонкая верхняя пластинка кожи, под ней мало жировой клетчатки. То, что мы называем темными кругами, как правило, — это и есть просвечивающие сосуды и мышцы. Они и дают красноватый оттенок, — уточнила Екатерина Морозова.

Косметолог пояснила, что патчи охлаждают кожу, уменьшают отечность и успокаивают раздражение кожи, сообщает Пятый канал.

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