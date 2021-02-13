Косметолог ответила на вопрос о пользе патчей для кожи вокруг глаз

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Косметолог Екатерина Морозова рассказала, что патчи для кожи лица приносят вполне ощутимый эффект. Их используют для кожи вокруг глаз.

По словам врача, они на самом деле приносят пользу, так как в периорбитальной зоне часто «накапливаются» стресс, усталость и недосып, что отражается в виде темных кругов. А патчи идеально помогают бороться с этой проблемой.

— Там очень тонкая верхняя пластинка кожи, под ней мало жировой клетчатки. То, что мы называем темными кругами, как правило, — это и есть просвечивающие сосуды и мышцы. Они и дают красноватый оттенок, — уточнила Екатерина Морозова.

Косметолог пояснила, что патчи охлаждают кожу, уменьшают отечность и успокаивают раздражение кожи, сообщает Пятый канал.

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