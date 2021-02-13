Еще 1963 новых случая COVID-19 выявили в Москве за минувшие сутки
За минувшие сутки в Москве выявили 1963 новых случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Столица стала лидером по количеству новых пациентов с коронавирусом. Второе место занимает Санкт-Петербург, где выявлено 1130 новых случаев, а третье место — Московская область, там зафиксировали 884 новых случая.
Всего в стране выявили 14 861 нового пациента с коронавирусом. Среди них у 10,7 процента не было клинических проявлений болезни. Также известно, что за последние 24 часа в России от коронавируса скончались 502 человека, полностью выздоровели — 18 756 человек.
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