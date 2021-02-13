Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Еще 1963 новых случая COVID-19 выявили в Москве за минувшие сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Еще 1963 новых случая COVID-19 выявили в Москве за минувшие сутки

Анастасия Волоснова

Общество

За минувшие сутки в Москве выявили 1963 новых случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Столица стала лидером по количеству новых пациентов с коронавирусом. Второе место занимает Санкт-Петербург, где выявлено 1130 новых случаев, а третье место — Московская область, там зафиксировали 884 новых случая.

Всего в стране выявили 14 861 нового пациента с коронавирусом. Среди них у 10,7 процента не было клинических проявлений болезни. Также известно, что за последние 24 часа в России от коронавируса скончались 502 человека, полностью выздоровели — 18 756 человек.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Белый дом обвинил Россию в использовании вакцины от COVID-19 в дипломатических целях

статистикакоронавирусчисло зараженных
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Все мнения
О проекте