Названы исполнители главных ролей в сериале «Мистер и миссис Смит»

Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит» / 2005

Стриминговый сервис Amazon Prime выбрал актеров на главные роли в сериале «Мистер и миссис Смит», выход которого запланирован на 2022 год.

Так, роли достались звезде сериала «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж и Дональду Гловеру из «Сообщества». Об этом сам Гловер сообщил в Instagram Stories.

Сценарием к проекту займется Франческа Слоун, которая написала два эпизода сериала «Фарго» и весь третий сезон «Атланты». Главные актеры также, скорее всего, будут задействованы в постановке сериала и подготовке сценария.

— Дональд и Фиби — два самых талантливых творца и исполнителя в мире, — сообщила глава Amazon Prime Дженнифер Салке.

Напомним, оригинальный фильм «Мистер и миссис Смит» вышел в прокат в 2005 году. Супругов-шпионов в нем сыграли Брэд Питт и Анджелина Джоли.

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