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Власти могут частично перекрыть улицы в центре Москвы для уборки снега
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Власти могут частично перекрыть улицы в центре Москвы для уборки снега

Виктория Родимкина

Город

Столичные власти могут перекрыть некоторые улицы в центре города для уборки снега. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы в субботу, 13 февраля.

— Для ускорения уборки и вывоза снега в течение суток могут быть частично на несколько часов перекрыты отдельные улицы и переулки в центральной части города, — отметили в комплексе.

Москвичей просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и работе коммунальных служб.

Ранее сообщалось, что свыше двух тысяч человек в Москве убирают снег на подходах к станциям столичного метро и МЦК.

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