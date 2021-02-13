Автомобилистам Москвы напомнили, как выйти из снежного заноса

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Столичных автомобилистов из-за снегопада призвали пересесть на общественный транспорт. Однако не все смогли отказаться от своих машин, несмотря на серьезные риски. Что делать, если вашу машину «закрутило», «Вечерней Москве» рассказала инструктор по экстремальному вождению Ольга Ревнивцева.

По ее словам, в условиях снежной погоды на дороге необходимо быть предельно аккуратными.

— Надо пропускать всех и вся. Даже если мы едем по главной дороге и видим, что со второстепенной дороги кто-то выезжает, давайте мы немножко притормозим, сбавим скорость и дадим проехать тому человеку. Также стоит не терять бдительности при выезде с обочины. Во-первых, можно забуксовать и надолго застрять в сугробе. Во-вторых, автолюбитель может просто сильно надавить на педаль газа, случится самопроизвольный занос, и есть риск врезаться в машину, едущую параллельно, — объяснила эксперт.

Способ выхода из заноса зависит в том числе от типа привода автомобиля, говорит Ревницева. Самое страшное, по ее словам, — это занос полноприводного автомобиля, поскольку четких инструкций для подобных ситуаций нет и никогда не было.

— Действуем чисто интуитивно. Ни в коем случае не тормозим резко педалью тормоза, мы просто убираем ногу с педали газа. И тут уже начинаем играть рулем. Все делаем плавно и аккуратно, — рекомендовала собеседница «ВМ».

С переднеприводными и заднеприводными автомобилями все гораздо проще.

— В первом случае мы выворачиваем руль в сторону заноса и добавляем немного газа. При заднем приводе делаем с рулем то же самое, только убираем ногу и с педали газа и с педали тормоза, — добавила Ревнивцева.

Но все же главная ее рекомендация в условиях непогоды — быть терпимее и уважительно относиться друг к другу на дороге и пропускать даже в том случае, когда уверены на 100 процентов в своей правоте.

По прогнозам синоптиков, снегопады в Москве продлятся до 14 февраля.

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