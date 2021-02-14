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Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 февраля
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 февраля

Татьяна Плотникова

Город

В воскресенье, 14 февраля, погоду в столичном регионе будет определять тыловая часть циклона. Это обеспечит облачную погоду, местами возможен небольшой снег.

Температура воздуха в Москве составит 12-14 градусов ниже нуля, в Подмосковье возможно до 17 градусов мороза.

Ветер прогнозируется северо-западный, со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 70 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал «пушкинскую» погоду в Москве с понедельника, 15 февраля.

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