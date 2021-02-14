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Роспотребнадзор сообщил, что в Гвинее зафиксирована новая вспышка лихорадки Эбола
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор сообщил, что в Гвинее зафиксирована новая вспышка лихорадки Эбола

Никита Абрамов

В мире

В Гвинейской Республике зафиксирована новая вспышка лихорадки Эбола. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

— Министр здравоохранения Гвинейской Республики Реми Лама заявил в субботу о смерти четырех человек от болезни, вызванной вирусом Эбола, в юго-восточном районе Нзерекоре, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что это первые случаи после эпидемии 2013–2016 годов.

Одна из последних жертв лихорадки — медсестра. Женщина заболела Эболой в конце января, а 1 февраля она умерла. У тех, кто принимал участие в ее захоронении, были обнаружены симптомы лихорадки: диарея, рвота и кровотечение. Позднее трое из них скончались.

На данный момент ситуация находится на контроле специалистов, которые работают в Российско-гвинейском научно-исследовательского центре эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней.

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РоспотребнадзорэпидемииЭбола
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