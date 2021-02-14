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Движение по Транскавказской магистрали полностью перекрыли из-за снегопада
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Движение по Транскавказской магистрали полностью перекрыли из-за снегопада

Анастасия Волоснова

Транспорт

Проезд по Транскавказской магистрали закрыли для всех видов транспорта из-за снегопада. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

Отмечается, что движение перекрыто на участке от населенного пункта Бурондо Северного Портала Рокского тоннеля. Проезд запрещен в обоих направлениях.

— Движение транспорта запрещено с 24:00 по московскому времени в связи со снегопадом, угрозой схода снежных лавин и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией филиала противолавинной службы Северо-Кавказской военизированной службы, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что проезд перекрыли до особого распоряжения. Транскавказская автомагистраль соединяет Южную Осетию и Россию. Она является единственной подобной дорогой и проходит в высокогорье, сообщает РИА Новости.

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