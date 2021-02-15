Судно «Фортуна» возобновило укладку «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Российское судно-трубоукладчик «Фортуна» возобновило укладку газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании, которая была приостановлена из-за непогоды. Об этом свидетельствуют данные системы позиционирования судов ShipTracking на понедельник, 15 февраля.

Ранее стало известно, что российское судно приостановило работу из-за шторма и холодного фронта.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершено более чем на 95 процентов. Кроме того, в Госдуме планы по запуску проекта назвали «совершенно реальными».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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