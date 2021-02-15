Дерматолог рассказал, как уберечь кожу и волосы от сухого воздуха и мороза

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Батареи в Москве на максимуме из-за аномальных морозов. От сухого воздуха в квартирах у людей трескается кожа и возникает зуд. Для здоровых граждан это не очень страшно, но пользоваться смягчающими средствами им все равно желательно, считает врач-дерматолог, трихолог Татьяна Егорова.

— Тем, кто страдает атопическим дерматитом, экземой, приходится тяжелее. Им нужно обязательно смазывать кожу эмоллиентами — средствами, сохраняющими и защищающими гидролипидный слой, — рекомендовала врач.

Также, говорит она, необходимо регулярное проветривание помещений, увлажнение воздуха.

— Если нет обычных увлажнителей, тогда стоит положить кусок мокрой ткани на батарею, — объяснила специалист в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

По ее словам, сейчас риски для кожи усугубляет мороз, а не только сухость воздуха. И необходимо принять ряд мер предосторожности.

— Из-за мороза нельзя за два часа до выхода на улицу принимать водные процедуры. Потому что в коже есть еще остаточная влага, а при минус 15, минус 17 градусах вкупе с ветром она кристаллизуется, и клетки разрываются. Идет повреждение кожи, и есть риск даже обморожения. Вообще при морозе — чем суше кожа, тем лучше, — добавила медик.

Волосы, отметила эксперт, тоже аномальный холод переносят не очень хорошо. Они сохнут и становятся более ломкими. Поэтому стоит пользоваться бальзамами для волос и средствами ухода наподобие термозащитных. Кроме того, на улице волосы желательно прятать под шапку, чтобы они не выстуживались, подытожила врач.

Между тем, по прогнозам синоптиков, текущая неделя в Москве станет самой холодной за всю зиму. Температура воздуха в столице может опуститься до минус 26 градусов.

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