Комитет бундестага выступил против остановки «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст выступил против обсуждения с США механизма остановки строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает РИА Новости.

Эрнст отметил, что приветствует тот факт, что при новом президенте Джо Байдене США проявляют большую готовность разговаривать.

— Однако остановка «Северного потока — 2» не подлежит обсуждению, равно как и механизм остановки, который свяжет поставки газа в ЕС с обеспечением Украины, — заявил он.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершено более чем на 95 процентов. Кроме того, в Госдуме планы по запуску проекта назвали «совершенно реальными».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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