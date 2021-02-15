ВОЗ заявила о снижении числа новых заражений COVID-19 в мире
Число новых случаев коронавирусной инфекции в мире снижается пятую неделю подряд. Об этом в понедельник, 15 февраля, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, на прошлой неделе было зафиксировано самое низкое с октября количество заражений за семь календарных дней. За пять недель число новых случаев коронавируса сократилось практически вдвое, сообщает РИА Новости.
Ранее ВОЗ посоветовала переболевшим COVID-19 привиться от коронавируса.
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