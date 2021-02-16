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Центробанк оценил готовность банков к кибератакам
Фото: Moscow-live

Центробанк оценил готовность банков к кибератакам

Юлия Ямпольская

Экономика

Центральный банк России в конце минувшего года провел киберучения среди 22 банков, чьи результаты оказались лучше ожиданий. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев.

По его словам, для банков были смоделированы ситуации и нападения с учетом актуальных на сегодняшний день угроз. По итогам киберучений ЦБ убедился, что у всех участников построены системы мониторинга, выявления и реагирования.

Кроме того, было отработано взаимодействие банков друг с другом. Также банкам стало понятно, что необходимо усовершенствовать. В целом результаты оказались положительными. Сычев добавил, что опыт показал готовность банков к отражению атак, передает РИА Новости.

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