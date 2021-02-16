Курс доллара снизился до 73,28 рубля на Московской бирже

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс доллара снизился на 0,06 процента и составил 73,28 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи во вторник, 16 февраля.

Кроме того, курс евро увеличился на 0,03 процента. Стоимость европейской валюты составила 89,01 рубля.

Ранее сообщалось, что биткоин вновь обновил исторический рекорд. Курс криптовалюты на утро вторника, 16 февраля, превысил показатель в 49,7 тысячи долларов.

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