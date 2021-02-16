Ежегодный отчет правительства РФ в Госдуме запланирован на 21 апреля

Фото: duma.gov.ru / Государственная дума федерального собрания Российской Федерации

Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина с отчетом в Госдуме за 2020 год запланировано на 21 апреля. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил председатель Центрального комитета Коммунистической партии РФ (КПРФ) Геннадий Зюганов.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин информировал, что ежегодный отчет правительства в Государственной думе планируется в апреле.

— На 21 апреля уже намечен отчет правительства, — цитирует Зюганова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава правительства РФ запланировал встречу с руководством Совета Федерации на 24 февраля.

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