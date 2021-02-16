Восстановлено движение поездов на салатовой ветке московского метро

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Восстановлено движение поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили в столичном департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) вводится в график. Приносим извинения за временные неудобства, — сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что из-за проверки одного из составов метро на севере салатовой ветки увеличен интервал движения поездов.

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