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Пассажиропоток в метро Москвы превысил шесть миллионов человек
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Пассажиропоток в метро Москвы превысил шесть миллионов человек

Ростислав Зубков

Транспорт

В Москве с отменой ряда коронавирусных ограничений нормализуется транспортное сообщение. Горожане начинают активнее пользоваться общественным транспортом, особенно метрополитеном.

Как рассказали в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, пассажиропоток в подземке восстанавливается и выходит на рекорды.

— Вчера в метро он достиг 6,05 миллиона человек — самая большая цифра с начала октября 2020 года. Пассажиропоток метро восстановился на 73 процента в сравнении с аналогичным днем в прошлом году, — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

Дептранс просит пассажиров помнить, что еще не все ограничения были сняты. По-прежнему необходимо носить маски и перчатки, находясь в общественных местах и в транспорте.

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