В МЧС подтвердили данные о разгерметизации резервуаров на АЗС в Новой Москве

Фото: МЧС

Россия, Москва, поселение Мосрентген, улица Адмирала Корнилова Карта всех событий

В Новой Москве произошла разгерметизация резервуаров АЗС из-за пожара в бытовке в поселке Мосрентген. Об этом говорится в сообщении МЧС России во вторник, 16 февраля.

Уточняется, что пожар произошел по адресу улица Адмирала Корнилова, дом № 62, есть угроза перехода огня на ближайшие здания.

— Происходит возгорание бытовки, от факторов пожара произошла разгерметизация двух резервуаров на территории газовой заправки. Есть угроза перехода огня на рядом стоящие здания, — передает сообщение РИА Новости.

В ведомстве добавили, что люди были эвакуированы на безопасное расстояние.

Ранее сообщалось, что в поселке Мосрентген произошел пожар, из-за которого случилась разгерметизация двух топливных резервуаров. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

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