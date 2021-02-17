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МЧС выступило за создание реестра частных домов престарелых
Фото: pixabay.com

МЧС выступило за создание реестра частных домов престарелых

Татьяна Плотникова

Общество

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ предложило организовать в стране реестр частных заведений для престарелых, размещенных в жилых домах. Об этом во вторник, 16 февраля, рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время МЧС совместно с Минтрудом прорабатывает гибкий механизм, который позволит частным организациям, в том числе домам престарелых, организованным в жилых домах, предоставлять услуги законно при соблюдении необходимых требований безопасности.

В частности, изучается возможность введения лицензирования такой деятельности.

Это позволит учесть подобные объекты в реестре поставщиков, которые в свою очередь смогут предоставлять социальные услуги на законных основаниях при соблюдении необходимых условий, включая требования безопасности и выполнение противопожарных мероприятий, рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС.

Ранее сообщалось, что в январе произошел пожар в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Комсомольске-на-Амуре. От полученных ожогов скончалась 76-летняя женщина.

Также в январе жертвами пожара в частном доме престарелых в поселке Боровский Тюменской области стали семь человек. Было установлено, что дом престарелых работал нелегально.

Читайте также: Пожар потушили в харьковском доме престарелых, где погибли 15 человек

МЧСдома престарелыхпожары
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