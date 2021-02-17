Четыре полосы перекрыли из-за аварии на 60-м километре МКАД

Фото: Дмитрий Семенов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, МКАД, 60-й километр Карта всех событий

Из-за аварии на 60-м километре МКАД перекрыто четыре полосы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На внутренней стороне МКАД в районе пересечения с Рублево-Успенским шоссе опрокинулся грузовик. Перекрыты четыре полосы, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Затруднения в движении транспорта наблюдаются от Можайского шоссе.

Напомним, утром 17 февраля на 102-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись два грузовика, из-за чего было перекрыто две полосы.

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