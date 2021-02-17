Медикам Петербурга назначат соцвыплаты за помощь пациентам с коронавирусом

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Специальные социальные выплаты назначат медикам в Санкт-Петербурге за помощь пациентам с COVID-19. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщают «Невские новости».

Согласно документу, устанавливается дополнительная мера социальной поддержки работников здравоохранения. Она представляет собой ежемесячные выплаты с 1 января по 31 июля 2021 года сотрудникам медорганизаций, которые оказывают (участвовали в оказании или обеспечили) помощь по диагностике и лечению пациентов с коронавирусом.

Напомним, ранее Александр Беглов озвучил основные задачи на текущий год, связанные с развитием сферы здравоохранения в Северной столице. Среди них был вопрос о медицинских кадрах.

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