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Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро восстановили
Движение на Люблинско-Дмитровской линии московского метро восстановлено и вводится в график. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в четверг, 18 февраля.
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