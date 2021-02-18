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Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро восстановили
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро восстановили

Виктория Родимкина

Происшествия

Движение на Люблинско-Дмитровской линии московского метро восстановлено и вводится в график. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в четверг, 18 февраля.

Новость дополняется.

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