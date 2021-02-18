Около 40 видов рыб насчитали в водоемах Москвы

/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Примерно 40 видов рыб в водоемах столицы насчитали эксперты. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Отмечается, что среди них выявили верховку, вьюна обыкновенного, голавля, гольца усатого, гольяна обыкновенного, густеру, девятииглую колюшку и других.

— За последние десятилетия ихтиофауна пополнилась новыми видами-акклиматизантами. В черте города обычными рыбами стали южные бычки: кругляк и цуцик. Хотя они предпочитают солёную воду Черного, Азовского и Каспийского морей, но благодаря экологической пластичности легко переносят перепады солёности и температуры воды, адаптируются к новым условиям среды, — уточнили в ведомстве.

Также из числа «пришельцев» можно выделить «понаехавших» в Москву чехонь из Оки и Волги и ротан-головешку из Амура, форель радужную, толстолобика, горчака европейского и угря, а также гуппи в районе Курьяновских сливов.

Самое большое видовое разнообразие рыб в главной водной артерии города обитает в Москва-реке, где экспертами и рыбаками отмечаются почти все перечисленные виды. Кроме того, главными видами реки Москвы в границах МКАД на данный момент являются плотва, лещ, окунь и уклея, передает РИА Новости.

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